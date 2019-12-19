Оржель назвав предмет тристоронніх газових переговорів

Фото: зустріч в Берліні (facebook.com/minecoenergy)

На переговорах обговорять умови транзитного контракту

Під час тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія, які відбудуться у четвер, 19 грудня, в Берліні, обговорять умови транзитного контракту. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та навколишнього середовища України.

За даними прес-служби, сторони планують обговорити угоду щодо тривалості, обсягів і тарифів майбутнього транзитного контракту після 31 грудня.

Міністр Олексій Оржель вже розпочав двосторонні переговори з німецькою стороною. У переговорах бере участь міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайєр.

Також у зустрічі беруть участь керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрий Витренко, голова НКРЕКП Валерий Тарасюк.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявили, що темою тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України стануть терміни довгострокового контракту, обсяги і тарифи. За підсумками переговорів також можливе досягнення політичної угоди з цих питань.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович перед тристоронніми переговорами вже провів зустріч федеральним міністром економіки Пітером Альтмайером в Берліні.