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Оружие и ужесточение санкций против РФ. Рада приняла обращение к международному сообществу

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 февраля Верховная рада приняла обращение к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европарламенту для предоставления Украине оружия и усиления санкций против РФ. За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Что предусматривает документ

Верховная рада Украины утвердила обращение, которым, в частности:

  • осудила продолжающуюся вооруженную агрессию России против Украины, начатую 20 февраля 2014 года на территории АР Крым и города Севастополя, а также агрессивную риторику, ультимативные требования, шантаж и угрозы применения силы со стороны РФ;
  • подчеркнула, что РФ грубо нарушила и продолжает нарушать устав ООН и принципы международного права, а также свои обязательства в рамках Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештский меморандум), которым она гарантировала уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
  • подтвердила неотъемлемое право Украины как суверенного европейского государства свободно выбирать собственные безопасности договоренности включая оборонные альянсы;
  • подтвердила стремление Украины к мирному урегулированию спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта с Украиной на основе полного уважения к нормам международного права;
  • выразила благодарность партнерам Украины за оказанную политическую, дипломатическую, экономическую, финансовую, техническую и военную помощь с целью противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Обращение к международному сообществу

Рада призвала: Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОЧЭС, правительства и парламенты иностранных государств:

  • продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и необходимость мирного решения спровоцированного РФ вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов,
  • осудить действия, заявления и шаги Российской Федерации, направленные на подготовку почвы для расширения военной и гибридной агрессии против Украины,
  • продолжать оказывать политическую поддержку Украине,
  • усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной, помощи,
  • усилить санкционное давление на Российскую Федерацию.

Напомним, 25 января Верховная рада обратилась в ООН и Европарламент из-за угрозы вторжения России.

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