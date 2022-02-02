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ЕС заканчивает разработку "огромного пакета санкций" на случай вторжения РФ в Украину, - PAP

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Варшава, Среда 02 февраля 2022 15:06
ЕС заканчивает разработку "огромного пакета санкций" на случай вторжения РФ в Украину, - PAP Фото: ЕС заканчивает разработку санкций на случай вторжения РФ в Украину (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский заканчивает разработку санкций на случай вторжения России в Украину. Это будет "огромный пакет санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польское издание PAP.

Санкции направлены на финансовый и энергетический секторы экономики России, а также на олигархов, приближенных к лидеру РФ Владимиру Путину. В Брюсселе также проанализировали товарный экспорт в Россию и определили группы товаров, экспорт которых в случае введения санкций будет запрещен.

По данным издания, "пакет готовился в тесном взаимодействии с США", поскольку стоит задача синхронизации санкций разных стран.

Речь идет о совместных действиях не только Евросоюза и Штатов, но также Швейцарии, Японии, Канады и Великобритании.

Работу по подготовке санкций предполагается завершить на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы лидеры имели готовый санкционный пакет, за который можно будет быстро проголосовать.

Напомним, премьер Нидерландов пригрозил РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину.

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