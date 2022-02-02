Зброя, санкції і дипломатія. Кулеба назвав елементи стримування РФ від агресії

Міністр закордонних справ України Кулеба назвав головні елементи стримування Росії від вторгнення в Україну. Серед них постачання зброї та розробка санкцій з боку Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Нинішні цілі РФ виходять далеко за рамки України - це руйнування всього світового порядку, що склався після холодної війни. Провал Заходу тут дасть сигнал всьому світу, що він не в змозі захистити свої базові принципи", - сказав міністр.

За його словами, нинішня стратегія стримування Росії передбачає кілька елементів: надання Україні військової допомоги, розробка санкційних заходів проти РФ, постійні візити представників Заходу в Україну і "мережева дипломатія".

"Україна знає все, про що Захід говорить з Росією і все, про що Росія говорить Заходу, що стосується України", - підкреслив Кулеба.

На його думку, поточної концентрації російських військ на даний момент недостатньо для повномасштабного військового вторгнення в Україну.

"Чим більше у нас є оборонної зброї, тим менша ймовірність, що нам доведеться її застосовувати... Якою б не була ціна стримування РФ, ціна війни буде набагато вищою", - сказав Кулеба, підкресливши, що поточна ескалація біля кордонів України стосується не тільки її, а й більш глобальних питань безпеки.

На його думку, дискусії про оцінки ймовірності російського вторгнення та його "неминучості" лише грають на руку Москві.

"Кожен сценарій треба сприймати серйозно, питання лише в тональності (оцінок, - ред.), яка адресується різним аудиторіям", - підсумував глава МЗС.