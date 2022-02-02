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Мы никогда не прятались. Украина готова к любому формату переговоров с РФ, - Кулеба

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 16:29
Мы никогда не прятались. Украина готова к любому формату переговоров с РФ, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", - подчеркнул министр, выразив надежду на то, что удастся организовать новый саммит в нормандском формате.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над разными форматами переговоров с Россией, но это сложный процесс.

В то же время, украинская сторона надеется, что удастся организовать новую встречу лидеров Украины, Германии, Франции и России.

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