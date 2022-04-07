Оружие поступает в Украину через нескольких дней после получения разрешения, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что оружие в Украину поступает быстрее, чем "можно себе представить". Глава Пентагона добавил, что в некоторых случаях вооружения прибывает в страну в течение нескольких дней после получения разрешения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"С момента предоставления разрешения, четыре или пять дней спустя, мы видим, что начинают проявляться реальные возможности", - сказал Остин.
Глава Минобороны также заявил, что из санкционированных Конгрессом 3 млрд долларов на поставку американского оружия Украине использовано менее трети - около 900 млн долларов. При это Остин уточнил, что США предоставили украинским защитникам те возможности, которые наиболее эффективны в войне с Россией.
"Мы предоставили огромное количество противотанковых и зенитных средств, а также средств связи и БПЛА. И мы также стремимся помочь им во многих других отношениях", - уточнил он.
Напомним, ранее Остин сообщил о выделении Украине новой крупной партии оружия.
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