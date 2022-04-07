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Зброя надходить в Україну через кілька днів після отримання дозволу, - Пентагон

Фото: Міністр оборони США Ллойд Остін (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зброя в Україну надходить швидше, ніж "можна собі уявити". Глава Пентагону додав, що в деяких випадках озброєння прибуває в країну протягом декількох днів після отримання дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З моменту надання дозволу, чотири або п'ять днів по тому, ми бачимо, що починають проявлятися реальні можливості", - сказав Остін.

Глава Міноборони також заявив, що з санкціонованих Конгресом 3 млрд доларів на постачання американської зброї Україні використано менше третини - близько 900 млн доларів. При цьому Остін уточнив, що США надали українським захисникам ті можливості, які найбільш ефективні у війні з Росією.

"Ми надали величезну кількість протитанкових і зенітних засобів, а також засобів зв'язку і БПЛА. І ми також прагнемо допомогти їм у багатьох інших відносинах", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Остін повідомив про виділенні Україні нової великої партії зброї.

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