Зброя для населення. Рада прийняла закон у першому читанні

В Україні прийняли закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроект прийнятий у першому читанні.

Народні депутати 267 голосами підтримали прийняття законопроекту за основу зі скороченням наполовину строків підготовки.

Документ регулює суспільні взаємини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.

При цьому законопроєкт залишив для цивільної зброї виключно нішу мисливського і спортивного інструменту, за носіння якого в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність.

Водночас обмеження на володіння стосуються:

гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби патронами;

нарізної зброї калібром більше 127 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;

револьверів;

довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї калібром більше 27 міліметрів;

накладних нарізних стволів до гладкоствольної вогнепальної зброї;

бойових припасів бронебійного, вибухового чи запального, а також снарядів для подібних бойових припасів;

бойових припасів, спеціально сконструйованих для посилення пробивної та вражаючої дії.

"Вимоги цього закону не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органах та навчальних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", – сказано у законопроєкті.