"Оружие - это наша правда". Зеленский отреагировал на фейки о якобы капитуляции

"Сейчас в сети появилось много фейковой информации о том, что якобы я призываю сложить оружие нашу армию. Значит так, я тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие - это наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна и наши дети. И все это мы будем защищать", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня по Telegram-каналам начала распространяться якобы заявление президента о том, что украинская армия готова сложить оружие. Первоисточник - фейковый аккаунт с идентичным названием, как у Зеленского.