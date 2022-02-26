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"Оружие - это наша правда". Зеленский отреагировал на фейки о якобы капитуляции

Автор: Илона Свиридова

На третий день войны России против Украины в сети появились фейки о капитуляции якобы от имени президента Владимира Зеленского. По его словам, этой информации нельзя верить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса президента.

"Сейчас в сети появилось много фейковой информации о том, что якобы я призываю сложить оружие нашу армию. Значит так, я тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие - это наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна и наши дети. И все это мы будем защищать", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня по Telegram-каналам начала распространяться якобы заявление президента о том, что украинская армия готова сложить оружие. Первоисточник - фейковый аккаунт с идентичным названием, как у Зеленского.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать украинская сторона.

Также стало известно, что Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину