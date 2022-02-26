"Зброя - це наша правда". Зеленський відреагував на фейки про нібито капітуляцію

"Зараз в мережі з'явилося багато фейкової інформації про те, що нібито я закликаю скласти зброю нашу армію. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя - це наша правда, наша правда в тому, що це наша земля, наша країна і наші діти. І все це ми будемо захищати", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні по Telegram-каналах почала поширюватися нібито заява президента про те, що українська армія готова скласти зброю. Першоджерело - фейковий аккаунт з ідентичною назвою, як у Зеленського.