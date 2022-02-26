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"Зброя - це наша правда". Зеленський відреагував на фейки про нібито капітуляцію

Автор: Ілона Свиридова

На третій день війни Росії проти України у мережі з'явилися фейки про капітуляцію нібито від імені президента Володимира Зеленського. За його словами, цій інформації не можна вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу президента.

"Зараз в мережі з'явилося багато фейкової інформації про те, що нібито я закликаю скласти зброю нашу армію. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя - це наша правда, наша правда в тому, що це наша земля, наша країна і наші діти. І все це ми будемо захищати", - заявив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні по Telegram-каналах почала поширюватися нібито заява президента про те, що українська армія готова скласти зброю. Першоджерело - фейковий аккаунт з ідентичною назвою, як у Зеленського.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що на переговорах із Росією позиції диктуватиме українська сторона.

Також стало відомо, що Росія розпочала передислокацію резервів до прикордонних з Україною районів.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України