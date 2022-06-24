Оружие будет, и его будет больше. Мы ускоряем эти процессы, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Он сообщил, что сегодня, 24 июня, было два совещания у президента Владимира Зеленского.

"Я хочу заверить каждого солдата, который защищает наше государство в том, что оружие будет. И уже скоро. И его будет больше. Мы ускоряем эти процессы совместными усилиями", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что партнеры Украины видят, что нам нужно больше оружия, и знают, что именно нужно передать.