Зброя буде, і її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що сьогодні, 24 червня, було дві наради у президента Володимира Зеленського.

"Я хочу запевнити кожного солдата, який боронить нашу державу в тому, що зброя буде. І вже незабаром. І її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що партнери України бачать, що нам потрібно більше зброї, і знають, що саме потрібно передати.