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Зброя буде, і її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси, - Кулеба

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 20:54
Зброя буде, і її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна прискорює постачання зброї спільно зі своїми партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що сьогодні, 24 червня, було дві наради у президента Володимира Зеленського.

"Я хочу запевнити кожного солдата, який боронить нашу державу в тому, що зброя буде. І вже незабаром. І її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що партнери України бачать, що нам потрібно більше зброї, і знають, що саме потрібно передати.

Раніше в Міноборони розповідали, яку західну артилерію вже отримала Україна.

Окрім того, США оприлюднили повний список озброєння, яке вони передали Україні.

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