На оружейном заводе в Сербии - второй взрыв с начала месяца

Газета публикует фотографию огромного столба дыма, поднимающегося над городом, население которого составляет 70 тысяч человек.

Это уже второй подобный инцидент на данном предприятии с начала июня.

Напомним, 4 июня в Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар после того, как взорвались склады с боеприпасами. Склад горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации всех жителей города, однако в итоге это не потребовалось.

Как сообщил впоследствии президент Сербии Александар Вучич, ущерб от пожара составил от 1,5 млн до 2 млн евро. Жертв не было.