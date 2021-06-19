На заводі зброї в Сербії - другий вибух з початку місяця

Газета публікує фотографію величезного стовпа диму, що піднімається над містом, населення якого становить 70 тисяч осіб.

Це вже другий подібний інцидент на даному підприємстві з початку червня.

Нагадаємо, 4 червня в Сербії на фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа після того, як вибухнули склади з боєприпасами. Склад горів кілька днів. Розглядалася можливість евакуації всіх жителів міста, проте в підсумку це не було потрібно.

Як повідомив згодом президент Сербії Александар Вучич, збиток від пожежі склав від 1,5 млн до 2 млн євро. Жертв не було.