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На заводі зброї в Сербії - другий вибух з початку місяця

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Субота 19 червня 2021 22:46
На заводі зброї в Сербії - другий вибух з початку місяця Фото: над збройовим заводом в Сербії піднімається стовп диму (novosti.rs)
Автор: Олександр Білоус

На військовому підприємстві "Слобода" поблизу сербського міста Чачак пролунав новий вибух. Це вже другий інцидент з початку червня.

Про це повідомляє місцева газета "Вечірні новини".

Газета публікує фотографію величезного стовпа диму, що піднімається над містом, населення якого становить 70 тисяч осіб.

Це вже другий подібний інцидент на даному підприємстві з початку червня.

Нагадаємо, 4 червня в Сербії на фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа після того, як вибухнули склади з боєприпасами. Склад горів кілька днів. Розглядалася можливість евакуації всіх жителів міста, проте в підсумку це не було потрібно.

Як повідомив згодом президент Сербії Александар Вучич, збиток від пожежі склав від 1,5 млн до 2 млн євро. Жертв не було.

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