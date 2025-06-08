Орпо засудив Трампа за спроби послабити санкції Грема проти РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що спроби президента США Дональда Трампа пом'якшити законопроєкт про санкції проти РФ - є неправильним напрямком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Йдеться про законопроєкт, який анонсував сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Днями в The Wall Street Journal з'явилася інформація, що адміністрація Трампа намагається послабити антиросійські санкції, які перебувають на розгляді Сенату США.
"Я сподіваюся, що США (проголосують за нього - ред.) якомога швидше і без змін", - сказав Орпо журналістам на засіданні Національних зборів Коаліційної партії в Гельсінкі.
За словами прем'єра, пакет заходів, підготовлений сенатором Ліндсі Ґремом, є дуже сильним, і його потрібно ухвалювати зараз.
"Ми повинні прийняти рішення зараз. Нам потрібно змусити (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) сісти за стіл переговорів", - сказав Орпо.
Він також додав, що ЄС робить усе можливе, щоб зробити свій внесок.
Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, адміністрацію Трампа не влаштовує законопроект Грема в нинішньому вигляді.
Зокрема, через побоювання, що настільки жорсткі санкції можуть стати на заваді меті президента США щодо відновлення відносин із РФ.
Як повідомлялося, Грему пропонували, щоб американський лідер сам вирішив, проти кого вводити санкції. Крім того, адміністрація запропонувала замінити всі формулювання з «повинен» на «може».
Однак в офісі Грема розкритикували ці пропозиції. Там уточнили, що очільник Білого дому і так може запроваджувати санкції на свій розсуд.
Зазначимо, що законопроєкт Грема підтримували вже більшість сенаторів. Документ передбачає, що США запровадять 500% мита проти тих країн, які залишатимуть російську нафту, уран і не тільки.
Також ми писали, що Трамп відповів, за якої умови введе нові санкції проти РФ. За його словами, він зробить це, якщо вважатиме за необхідне.
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