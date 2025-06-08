Орпо осудил Трампа за попытки ослабить санкции Грэма против РФ

Речь идет о законопроекте, который анонсировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. На днях в The Wall Street Journal появилась информация, что администрация Трампа пытается ослабить антироссийские санкции, которые находятся на рассмотрении Сената США.

"Я надеюсь, что США (проголосуют за него - ред.) как можно скорее и без изменений", - сказал Орпо журналистам на заседании Национального собрания Коалиционной партии в Хельсинки.

По словам премьера, пакет мер, подготовленный сенатором Линдси Гремом - очень сильный и его нужно принимать сейчас.

"Мы должны принять решение сейчас. Нам нужно заставить (российского диктатора Владимира Путина - ред.) сесть за стол переговоров", - сказал Орпо.

Он также добавил, что ЕС делает все возможное, чтобы внести свой вклад.