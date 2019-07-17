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В Ормузькій протоці пропав нафтовий танкер з ОАЕ

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 03:01
В Ормузькій протоці пропав нафтовий танкер з ОАЕ
Ілюстративне фото (news.sky.com)

До цього танкер жодного разу не відключав систему передачі координат

Під час проходу через Ормузську протоку нафтовий танкер з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) два дні тому перестав передавати свої координати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відзначається, що за останніми даними, танкер відхилився від курсу в бік Ірану. Танкер Riah йшов під прапором Панами. Він регулярно виконував рейси з західного узбережжя ОАЕ до східного, перетинаючи Ормузьку протоку. За три місяці переміщень по ОАЕ танкер жодного разу не відключав систему передачі координат, зазначив співрозмовник агентства.

У Тегерані і Абу-Дабі поки ніяк не прокоментували ситуацію. Флот ВМС США, який контролює води Близького Сходу, відмовився від коментарів.

Нагадаємо, на початку червня в Махачкалі (Дагестан, Російська Федерація) стався вибух на нафтовому танкері, повідомлялося про щонайменше двох загиблих.

Раніше РБК-Україна писало, що при зіткненні двох танкерів в територіальних водах Сінгапуру стався витік бутану. Зіткнулися сінгапурський танкер Crystal Sunrise, призначений для перевезення зрідженого нафтового газу, і грецький танкер Astro Saturn. В результаті зіткнення майже 1,8 т бутану витекли з танкера Crystal Sunrise і потрапили в атмосферу.

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