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В России произошел взрыв на танкере, есть жертвы

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 12:13
В России произошел взрыв на танкере, есть жертвы
Фото: взрыв на танкере (скриншот видео)

Пострадали 7 человек

В Махачкале (Дагестан, Российская Федерация) произошел взрыв на нефтяном танкере, сообщается о не менее двух погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел в порту во время откачки нефтепродуктов, всего на танкере находились 12 человек. По уточненным данным, погибли два человека, еще семеро пострадали. У одного из потерпевших ожоги 95% тела, еще один человек считается пропавшим без вести.

 

Также сообщается, что угрозы утечки топлива в результате взрыва на танкере нет. Российские правоохранители квалифицировали инцидент как причинение смерти по неосторожности.

Напомним, в конце января в районе Керченского пролива горели два судна под флагом Танзании. Так, пожар произошел в результате взрыва на одном из суден. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Как писало РБК-Украина, в результате пожара на двух суднах в Керченской проливе предположительно погибли 20 человек, при этом были спасены 12 человек и обнаружено 10 тел. Остальные 10 человек пропали без вести и, скорее всего, погибли.

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