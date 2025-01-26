В Орловській області ударом по складах знищено понад 200 "Шахедів", - Генштаб

Атаки на об'єкти в РФ

Нагадаємо, 21 січня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів росіян. Два з них перебували безпосередньо на території РФ.

Зокрема, українські дрони атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Унаслідок удару горіли резервуари з мастильними матеріалами, якими ворог забезпечує свої війська.

Крім того, у Смоленській області було атаковано інфраструктуру АТ "Смоленський авіаційний завод". Там противник модернізував і виробляв бойові літаки.

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