В Орловській області ударом по складах знищено понад 200 "Шахедів", - Генштаб

Підрозділи Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по складах зберігання ударних дронів "Шахед" в Орловській області РФ. Близько 200 безпілотників тепер не зможуть атакувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з повідомленням, внаслідок української атаки було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Зокрема, є інформація про сильну вторинну детонацію.
"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення - буде продовжуватися.
Нагадаємо, 21 січня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів росіян. Два з них перебували безпосередньо на території РФ.
Зокрема, українські дрони атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Унаслідок удару горіли резервуари з мастильними матеріалами, якими ворог забезпечує свої війська.
Крім того, у Смоленській області було атаковано інфраструктуру АТ "Смоленський авіаційний завод". Там противник модернізував і виробляв бойові літаки.
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