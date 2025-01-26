В Орловской области ударом по складам уничтожено более 200 "Шахедов", - Генштаб

Согласно сообщению, в результате украинской атаки были поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. В частности, есть информация о сильной вторичной детонации.

"Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против нашей страны", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения - будет продолжаться.