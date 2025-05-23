В Орловській області РФ розбився гелікоптер Мі-8: екіпаж не вижив (відео)

В Орловській області Росії зазнав аварії вертоліт у п'ятницю, 23 травня. За попередніми даними, внаслідок аварії екіпаж вертольота загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як зазначається, вдень 23 травня в районі селища Наришкіно Урицького району Орловської області впав вертоліт, ймовірно, Мі-8. Він нібито впав на територію занедбаного хімічного підприємства. Після аварії почалася пожежа, очевидці повідомляють про серію вибухів.

За даними російських Telegram-каналів, два члени екіпажу вертольота загинули, імовірно, це пілот і бортмеханік. На опублікованих у мережі кадрах, видно, що над місцем падіння здіймається густий стовп диму.



За інформацією російських рятувальників, у регіоні в цей самий час було оголошено сигнал авіаційної небезпеки. РосЗМІ пишуть, що вертоліт летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі.

У мережі зазначають, що причиною аварії є відмова двигуна вертольота.