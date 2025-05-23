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В Орловской области РФ разбился вертолет Ми-8: экипаж не выжил (видео)

Орловская область, Пятница 23 мая 2025 15:24
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В Орловской области РФ разбился вертолет Ми-8: экипаж не выжил (видео) Иллюстративное фото: в РФ разбился вертолет 23 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Орловской области России потерпел крушение вертолет в пятницу, 23 мая. По предварительным данным, в результате аварии экипаж вертолета погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как отмечается, днем 23 мая в районе поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области упал вертолет, вероятно, Ми-8. Он якобы упал на территорию заброшенного химического предприятия. После аварии начался пожар, очевидцы сообщают о серии взрывов.

По данным российских Telegram-каналов, два члена экипажа вертолета погибли, предположительно, это пилот и бортмеханик. На опубликованных в сети кадрах, видно, что над местом падения поднимается густой столб дыма.

По информации российских спасателей, в регионе в это же время был объявлен сигнал авиационной опасности. РосСМИ пишут, что вертолет летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе.

В сети отмечают, что причиной аварии является отказ двигателя вертолета.

Напомним, в начале апреля в Иркутской области России разбился бомбардировщик Ту-22М3. Причиной аварии стала техническая неисправность.

За неделю до этого в Приморском крае упал штурмовик Су-25. По информации россиян, пилот якобы катапультировался.

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