В Оріхові РФ вдарила дроном по вантажівці волонтерів

"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села", - написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, в Оріхові ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації. Без постраждалих.

Ситуація в Оріхові

Ситуація в Оріхові Запорізької області залишається критичною через інтенсивні обстріли російських військ. Місто зазнає щоденних атак із використанням авіабомб, артилерії та дронів. Зруйновано близько 70% інфраструктури, включаючи житлові будинки, лікарні, та електромережі.

За попередніми даними, в Оріхові все ще проживає близько 500 людей. Це переважно пенсіонери, які залишаються попри небезпеку. Для них працюють мобільні медичні бригади та рятувальники, які доставляють їжу, воду та медикаменти. У регіоні зберігається велика загроза від нерозірваних снарядів та мін, які додатково ускладнюють життя місцевих жителів.

Ситуація у Запорізькій області

На початку жовтня, ЗМІ почали писати про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Згодом стало відомо про просування ворога у районі населеного пункту Левадне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію, але наголосили, що це не становить загрози фронту.

За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Проте цю дату не можна вважати кінцевою.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.