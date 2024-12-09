В Оріхові РФ вдарила дроном по вантажівці волонтерів

Російські військові продовжують тероризувати цивільне населення України. Цього разу у Запорізькій області було атаковано авто благодійної організації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram.
"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села", - написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, в Оріхові ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації. Без постраждалих.
Ситуація в Оріхові Запорізької області залишається критичною через інтенсивні обстріли російських військ. Місто зазнає щоденних атак із використанням авіабомб, артилерії та дронів. Зруйновано близько 70% інфраструктури, включаючи житлові будинки, лікарні, та електромережі.
За попередніми даними, в Оріхові все ще проживає близько 500 людей. Це переважно пенсіонери, які залишаються попри небезпеку. Для них працюють мобільні медичні бригади та рятувальники, які доставляють їжу, воду та медикаменти. У регіоні зберігається велика загроза від нерозірваних снарядів та мін, які додатково ускладнюють життя місцевих жителів.
На початку жовтня, ЗМІ почали писати про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Згодом стало відомо про просування ворога у районі населеного пункту Левадне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію, але наголосили, що це не становить загрози фронту.
За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Проте цю дату не можна вважати кінцевою.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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