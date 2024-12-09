В Орехове РФ ударила дроном по грузовику волонтеров

"Цинизм оккупантов не знает границ: враг ударил по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села", - написал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, в Орехове вражеский дрон попал в грузовик, который принадлежит благотворительной организации.Без пострадавших.

Ситуация в Орехове

Ситуация в Орехове Запорожской области остается критической из-за интенсивных обстрелов российских войск. Город подвергается ежедневным атакам с использованием авиабомб, артиллерии и дронов. Разрушено около 70% инфраструктуры, включая жилые дома, больницы и электросети.

По предварительным данным, в Орехове все еще проживает около 500 человек. Это преимущественно пенсионеры, которые остаются несмотря на опасность. Для них работают мобильные медицинские бригады и спасатели, которые доставляют еду, воду и медикаменты. В регионе сохраняется большая угроза от неразорвавшихся снарядов и мин, которые дополнительно усложняют жизнь местных жителей.

Ситуация в Запорожской области

В начале октября, СМИ начали писать о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. Впоследствии стало известно о продвижении врага в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. В ВСУ подтвердили информацию, но подчеркнули, что это не представляет угрозы фронту.

По данным источников РБК-Украина, начало операции оккупантов в Запорожской области ожидалось ориентировочно после 5 декабря. Однако эту дату нельзя считать конечной.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.