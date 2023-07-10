UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 7 осіб. Рятувальні роботи завершені

Фото: Рятувальник (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

В Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Кількість загиблих збільшилась до семи осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"7 загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукові роботи завершено.

"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя", - додали у ДСНС.

Обстріл Оріхова

Сьогодні російські війська влаштували черговий теракт в Оріхові Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу.

Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці. Ще 13 отримали поранення.

Пізніше глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість жертв унаслідок ворожого авіаудару зросла до 5 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДСНСЗапорожская областьВійна в Україні