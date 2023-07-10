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В Орехове количество жертв авиаудара РФ возросло до 7 человек. Спасательные работы завершены

Фото: Спасатель (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

В Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. Количество погибших увеличилось до семи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 погибших в результате авиаудара в Орехове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые работы завершены.

"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни", - добавили в ГСЧС.

Обстрел Орехова

Сегодня российские войска устроили очередной теракт в Орехове Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь.

Предварительно было известно, что в результате удара четыре человека погибли на месте. Еще 13 получили ранения.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что количество жертв в результате вражеского авиаудара возросло до 5 человек.

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