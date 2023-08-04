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Орієнтуємось на кінець літа. Ігнат розкрив подробиці тренувань пілотів на F-16

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com)
Автор: Сергій Пишкін

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ймовірно розпочнеться вже в кінці літа й триватиме близько пів року.

Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Як відзначив Ігнат, щодо початку навчань пілотів Україна орієнтується на кінець літа. Водночас воно не буде таким швидким, але "й не буде таким довготривалим, як надіються росіяни".

Важливо, аби усі країни, які  мають навчальні бази, тренажери, інструкторів й літаки - долучились до навчань, аби прискорити процес й "прогнати" якомога більше пілотів через програму. 

"Говорили ми не раз, що до пів року потрібно пілотам для опанування F-16. Щоб не лише навчитися літати на ньому, а й застосовувати його озброєння, а там десятки номенклатур. Таким чином ті пілоти, які направлялися в США для проходження курсу оцінювання. Тобто оцінювалися їх можливості, наскільки вони можуть адаптуватися до нового літака, переходу з радянського на західне", - додав Ігнат. 

Коментуючи інформацію про те, що навчання можуть тривати до 4 місяців, речник Повітряних сил відзначив, що все пізнається на практиці, оскільки у кожного пілота є своя індивідуальна підготовка й свої здібності до того чи іншого озброєння. 

"Тому будемо чекати. Саме основне навчитися на ньому воювати, застосовувати озброєння літака: ракети, бомби тощо", - відзначив Ігнат. 

F-16 для України 

Кілька місяців тому країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Данія й Нідерланди очолять авіаційну коаліцію, яка передбачає тренування українців та подальшу передачу винищувачів

 

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Війна в УкраїніF-16