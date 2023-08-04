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Ориентируемся на конец лета. Игнат раскрыл подробности тренировок пилотов на F-16

Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ (armyinform.com)
Автор: Сергей Пышкин

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16, вероятно, начнется уже в конце лета и продлится около полугода.

Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Как отметил Игнат, относительно начала учений пилотов Украина ориентируется на конец лета. В то же время оно не будет таким быстрым, но "и не будет таким долговременным, как надеются россияне".

Важно, чтобы все страны, которые имеют учебные базы, тренажеры, инструкторов и самолеты - присоединились к учениям, чтобы ускорить процесс и "прогнать" как можно больше пилотов через программу. 

"Говорили мы не раз, что до полугода нужно пилотам для освоения F-16. Чтобы не только научиться летать на нем, но и применять его вооружение, а там десятки номенклатур. Таким образом те пилоты, которые направлялись в США для прохождения курса оценивания. То есть оценивались их возможности, насколько они могут адаптироваться к новому самолету, переходу с советского на западное", - добавил Игнат. 

Комментируя информацию о том, что учение может длиться до 4 месяцев, спикер Воздушных сил отметил, что все познается на практике, поскольку у каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка и свои способности к тому или иному вооружению. 

"Поэтому будем ждать. Самое основное научиться на нем воевать, применять вооружение самолета: ракеты, бомбы и т.д.", - отметил Игнат. 

F-16 для Украины 

Несколько месяцев назад страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Дания и Нидерланды возглавят авиационную коалицию, которая предусматривает тренировку украинцев и дальнейшую передачу истребителей

 

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Война в УкраинеF-16