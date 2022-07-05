Ориентируются по ситуации. В России несколько сценариев войны против Украины, - Маляр

"У россиян есть несколько сценариев. Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра. Потому что они ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективный именно в этот момент", - сказала она.

Маляр отметила, что Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.

Она добавила, что война - динамичная, поэтому сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый, по ее словам, о том, что любая война рано или поздно заканчивается. Второй - что у России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был.

Маляр отмечает, что в такой интенсивности оккупантам будет все сложнее воевать.

Также она заявила, что России сложнее будет интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году, из-за сопротивления людей.