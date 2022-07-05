Орієнтуються по ситуації. У Росії декілька сценаріїв війни проти України, - Маляр

Російська Федерація розглядає декілька сценаріїв розвитку війни в Україні. Окупанти діють в залежності від ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступниці міністра оборони Ганни Маляр 24 каналу.
"В росіян є декілька сценаріїв. Вони самі не впевнені, що будуть робити завтра чи післязавтра. Тому що вони орієнтуються по ситуації і обирають найбільш ефективний саме в цей момент", - сказала вона.
Маляр зазначила, що Україна також закладає декілька сценаріїв, орієнтується на дії окупантів і розуміє, яким чином потрібно протидіяти.
Вона додала, що війна - динамічна, тому складно робити якісь передбачення на 1-2 місяці. Проте наразі можна говорити про два прогнози. Перший, за її словами, про те, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий - що у Росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був.
Маляр зазначає, що в такій інтенсивності окупантам буде все складніше воювати.
Також вона заявила, що Росії складніше буде інтегрувати окуповані території України, ніж у 2014 році, через опір людей.
Нагадаємо, втрати РФ вбитими та пораненими складають до 115 тисяч осіб.
При цьому росіяни готують проведення мобілізації в південних регіонах України.
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