Орієнтир для Турана. Топ-5 найуспішніших тренерів в історії "Шахтаря"

(фото: ФК "Шахтар")

Мірча Луческу (2004-2016)

Румунський наставник перетворив “Шахтар” на грізну силу в Європі. За 12 років він здобув 22 трофеї, зокрема 8 чемпіонств України, 6 Кубків, 7 Суперкубків та Кубок УЄФА 2009 - перший єврокубок в історії незалежної України.

(фото: instagram.com/paulofonseca_oficial)

Паулу Фонсека (2016-2019)

Португалець запам'ятався атакувальним футболом і ефектними перемогами, зокрема над "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. Він тричі поспіль вигравав чемпіонат України, тричі - Кубок України і раз - Суперкубок.

(фото: instagram.com/mpusic71)

Маріно Пушіч (2023-2024)

Хорват, що очолив команду восени 2023 року, вже в першому сезоні здобув дубль - чемпіонство та Кубок України. Його команда демонструвала стабільність і характер, що повернуло “Шахтарю” статус лідера УПЛ. Однак третє місце в чемпіонаті сезону-2024/25 стало причиною того, що "гірники" попрощалися з наставником і його тренерським штабом.

(фото: instagram.com/jovicevicofficial)

Ігор Йовічевіч (2022-2023)

Працюючи в умовах війни, Йовічевіч зумів зберегти бойовий дух команди та виграти УПЛ в надскладний час. Його внесок цінували не лише за результат, а й за лідерство поза межами поля. А також за те, що він бездоганно володів українською мовою.

(фото: Вікіпедія)

Невіо Скала (2002)

Італієць був тим, хто приніс "Шахтарю" перше чемпіонство України в сезоні-2001/02 - всього лише за півроку роботи у донецькому клубі! Також того року команда виграла Кубок України. Саме він заклав фундамент майбутніх тріумфів клубу.

Призначення Арди Турана - це новий етап для "Шахтаря", який завжди робив ставку на прогресивних тренерів із європейським мисленням. Чи стане він наступним у цьому зірковому списку - покаже час і сезон-2025/26.