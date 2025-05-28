Ориентир для Турана. Топ-5 самых успешных тренеров в истории "Шахтера"

Мирча Луческу (2004-2016)

Румынский наставник превратил "Шахтер" в грозную силу в Европе. За 12 лет он получил 22 трофея, в том числе 8 чемпионств Украины, 6 Кубков, 7 Суперкубков и Кубок УЕФА 2009 - первый еврокубок в истории независимой Украины.

Мирча Луческу (фото: ФК "Шахтер")

Паулу Фонсека (2016-2019)

Португалец запомнился атакующим футболом и эффектными победами, в частности над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Он трижды подряд выигрывал чемпионат Украины, трижды - Кубок Украины и раз - Суперкубок.

Паулу Фонсека (фото: instagram.com/paulofonseca_oficial)

Марино Пушич (2023-2024)

Хорват, возглавивший команду осенью 2023 года, уже в первом сезоне добыл дубль - чемпионство и Кубок Украины. Его команда демонстрировала стабильность и характер, что вернуло "Шахтеру" статус лидера УПЛ. Однако третье место в чемпионате сезона-2024/25 стало причиной того, что "горняки" попрощались с наставником и его тренерским штабом.

Марино Пушич (фото: instagram.com/mpusic71)

Игор Йовичевич (2022-2023)

Работая в условиях войны, Йовичевич сумел сохранить боевой дух команды и выиграть УПЛ в сверхсложное время. Его вклад ценили не только за результат, но и за лидерство вне поля. А также за то, что он безупречно владел украинским языком.

Игор Йовичевич (фото: instagram.com/jovicevicofficial)

Невио Скала (2002)

Итальянец был тем, кто принес "Шахтеру" первое чемпионство Украины в сезоне-2001/02 - всего лишь за полгода работы в донецком клубе! Также в том году команда выиграла Кубок Украины. Именно он заложил фундамент будущих триумфов клуба.

Невио Скала (фото: Википедия)

Назначение Арды Турана - это новый этап для "Шахтера", который всегда делал ставку на прогрессивных тренеров с европейским мышлением. Станет ли он следующим в этом звездном списке - покажет время и сезон-2025/26.