"Організую особливі Ігри". Легенда біатлону готовий очолити оргкомітет Олімпіади-2030

Зірковий спортсмен підтвердив наміри стати функціонером. Раніше його потенційне призначення очільником оргкомітету схвалив президент Франції Еммануель Макрон.

36-річний Фуркад вже має досвід організаційної роботи. Він, зокрема, входив до оргкомітету літніх Ігор-2024 у Парижі. Також є членом МОК, як представник комісії спортсменів.

"У мене є проєкт, який об'єднує безліч зацікавлених сторін, два регіони Франції, економічних партнерів, МОК, спортсменів, курортні комплекси. І мені здається, що я відчуваю підтримку від усіх цих зацікавлених сторін, – заявив Фуркад, говорячи про наміри очолити оргкомітет. – Вони знають про мою прихильність справі, бажання об'єднувати і бажання відповідально провести амбітні та особливі Ігри".

Зимову Олімпіаду-2030 приймуть Французькі Альпи. Ця заявка була єдиною, яка пройшла всі ступені узгодження, тому була затверджена МОК на безальтернативній основі.

Ігри відбудуться з 8 до 24 лютого. Фактичним містом-господарем спортивного форуму стане Ніцца.

Змагання також заплановані у департаментах Приморські Альпи та Верхні Альпи в регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег. А також в департаментах Верхня Савойя та Савойя в регіоні Овернь-Рона-Альпи. Ці Ігри стануть другими поспіль, що пройдуть в Європейських Альпах, після Олімпіади-2026, яку приймуть італійські Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Хто такий Мартен Фуркад

Один з найтитулованіших спортсменів в історії біатлону. Народився в місті Сере в гірському департаменті Східні Піренеї на кордоні Франції та Іспанії. Видами спорту, пов'язаними з лижами, займався з дитинства.

Фуркад – п`ятиразовий олімпійський чемпіон. Це є абсолютним рекордом серед усіх французьких спортсменів на літніх і зимових Іграх. Крім того, він 13-разовий чемпіон та семиразовий володар Кубка світу. Посідає перше місце в історії біатлону за сумою зароблених призових. У березні 2020 року оголосив про завершення кар`єри.