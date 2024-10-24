"Организую особенные Игры". Легенда биатлона готов возглавить оргкомитет Олимпиады-2030

Звездный спортсмен подтвердил намерения стать функционером. Ранее его потенциальное назначение главой оргкомитета одобрил президент Франции Эммануэль Макрон.

36-летний Фуркад уже имеет опыт организационной работы. Он, в частности, входил в оргкомитет летних Игр-2024 в Париже. Также является членом МОК, как представитель комиссии спортсменов.

"У меня есть проект, объединяющий множество заинтересованных сторон, два региона Франции, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я чувствую поддержку от всех этих заинтересованных сторон, – заявил Фуркад, говоря о намерении возглавить оргкомитет. – Они знают о моей приверженности делу, желанию объединять и желанию ответственно провести амбициозные и особенные Игры».

Зимнюю Олимпиаду-2030 примут Французские Альпы. Эта заявка была единственной, прошедшей все ступени согласования, поэтому была утверждена МОК на безальтернативной основе.

Игры состоятся с 8 по 24 февраля. Фактическим принимающим городом спортивного форума станет Ницца.

Соревнования также запланированы в департаментах Приморские и Верхние Альпы в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. А также в департаментах Верхние Савойи и Савойи в регионе Овернь-Рона-Альпы. Эти Игры станут вторыми, которые пройдут в Европейских Альпах, после Олимпиады-2026, которую примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Кто такой Мартен Фуркад

Один из самых титулованных спортсменов в истории биатлона. Родился в городе Сере в горном департаменте Восточные Пиренеи на границе Франции и Испании. Видами спорта, связанными с лыжами, занимался с детства.

Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион. Это абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх. Кроме того, он 13-кратный чемпион и семикратный обладатель Кубка мира. Занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. В марте 2020 года объявил о завершении карьеры.