Організував удар по журналістах Reuters у Краматорську: СБУ виявила причетного генерала РФ

Служба безпеки України оголосила про підозру російському генерал-полковнику Олексію Кіму. Він віддав наказ завдати удару балістичною ракетою "Іскандер-М" готелю в Краматорську, де перебували журналісти міжнародної агенції Reuters.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Правоохоронці нагадали, що атака на журналістів сталася 24 серпня 2024 року.

Унаслідок ракетного удару по готелю "Сапфір" загинув один із журналістів Reuters, п’ятеро його колег отримали поранення. Тоді також постраждали п’ять інших цивільних осіб.

Слідчі СБУ встановили, що саме Олексій Кім, який обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу збройних сил РФ, підписав директиву на вогневе ураження готелю.

Зазначається, що злочин було здійснено за участю підпорядкованого Кіму підрозділу ракетних військ.

Також в СБУ додали, що метою атаки РФ було зруйнування будівлі, у якій перебували виключно цивільні. Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, що забороняє атаки на об’єкти, які не є військовими цілями.

Таким чином, російський генерал-полковник отримав підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 - ведення агресивної війни;

ч. 2 ст. 438 - порушення законів і звичаїв війни.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора тривають заходи, спрямовані на притягнення зловмисника до відповідальності.

"Кожного воєнного злочинця РФ буде знайдено і покарано", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ проводило безпекові заходи у центрі Києва.