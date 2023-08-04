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Організував "схему" збагачення й не тільки. ДБР викрило донецького воєнкома

Фото: Організував "схему" збагачення й не тільки. ДБР викрило донецького воєнкома (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП викрили на організації "схеми" зі збагачення наближених осіб, а також допомозі представникам місцевого криміналітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як пише ДБР, наразі підозрюваний очолює Донецький обласний ТЦК та СП. 

"На посаді Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань", - пише пресслужба. 

Підлеглі перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці, оскільки не були призначені на посади у бойовому підрозділі й не брали участі в боях.

Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки чому їм безпідставно було нараховані доплати на суму 981,3 тисячі гривень. 

"Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тисячі грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях", - додає ДБР. 

Зокрема воєнком влаштовував на роботу у ТЦК й СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитись від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

"Також він допоміг одному з "кримінальних авторитетів" знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон", - додає ДБР. 

Під час обшуків за місцями роботи й проживання воєнкома були виявлені докази його протиправної діяльності, а також фото підлеглих, які  отримували безпідставні виплати. 

Воєнкому було оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція відповідної статті передбачає 12 років в'язниці. 

 

Фото: Організував "схему" збагачення й не тільки. ДБР викрило донецького воєнкома (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Прикарпатті було викрито військовослужбовця ТЦК та СП у сприянні незаконного перетину кордону.

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