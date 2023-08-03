На Прикарпатті працівник військкомату допомагав переправляти військовозобов'язаних за кордон

На Прикарпатті повідомили про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки у сприянні незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Як з'ясували слідчі, працівник військомату отримував неправомірну вигоду та допомагав незаконно перетинати кордон чоловікам призивного віку. За це він вимагав від 3000 до 4000 доларів.

Разом з двома спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби для охочих ухилитись від неї.

Він виключав своїх "клієнтів" із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі.

Всіх трьох було затримано під час отримання хабаря. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави.

Фото: затримання підозрюваного (t.me/pgo_gov_ua)

Корупція у військкоматах і військовій сфері

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.

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