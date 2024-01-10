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Організовувала "референдум" в Луганській області. Суд виніс вирок черговій зрадниці

Фото: Організовувала "референдум" в Луганській області. Суд виніс вирок черговій зрадниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зрадниці, яка організовувала фейковий референдум на території Луганської області. Наступні 5 років вона проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось 

Термін ув'язнення отримала ще одна організаторка російського псевдореферендуму. 

Її затримали навесні 2023 року під час поїздки до Києва, де вона планувала оформити соціальні виплати як внутрішньо переміщена особа з тимчасово захопленої частини сходу України.

Зрадниця є мешканкою Старобільська, яка після окупації підтримала терористів й пішла з ними на співпрацю. За це ворог призначив жінку із матір'ю до складу місцевого окупаційного "виборчкому".

"Там вона входила до складу так званих "мобільних груп", які складали списки потенційних "виборців" та контролювали їх прибуття на "голосування" для створення видимості виборчого процесу. Також вона фальсифікувала підсумки фейкового плебісциту і засвідчувала це своїм підписом у незаконних "протоколах" псевдореферендуму", - пише пресслужба. 

Рішення суду 

Суд визнав зрадницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ⁠ч. 2 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 5 ст. 111-1 - колабораційна діяльність.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 з половиною років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна", - додає СБУ. 

 

Фото: Організовувала "референдум" в Луганській області. Суд виніс вирок черговій зрадниці (t.me/SBUkr/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області тим часом затримали так звану "заступницю голови виборчкому РФ".

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