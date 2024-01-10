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Организовывала "референдум" в Луганской области. Суд вынес приговор очередной предательнице

Фото: Организовывала "референдум" в Луганской области. Суд вынес приговор очередной предательнице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор предательнице, которая организовывала фейковый референдум на территории Луганской области. Следующие 5 лет она проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

Срок заключения получила еще одна организатор российского псевдореферендума. 

Ее задержали весной 2023 года во время поездки в Киев, где она планировала оформить социальные выплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.

Предательница является жительницей Старобельска, которая после оккупации поддержала террористов и пошла с ними на сотрудничество. За это враг назначил женщину с матерью в состав местного оккупационного "избиркома".

"Там она входила в состав так называемых "мобильных групп", которые составляли списки потенциальных "избирателей" и контролировали их прибытие на "голосование" для создания видимости избирательного процесса. Также она фальсифицировала итоги фейкового плебисцита и удостоверяла это своей подписью в незаконных "протоколах" псевдореферендума", - пишет пресс-служба.

Решение суда

Суд признал предательницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 5,5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

 

Фото: Организовывала "референдум" в Луганской области. Суд вынес приговор очередной предательнице (t.me/SBUkr/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области в это время задержали так называемую "замглавы избиркома РФ".

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