Что случилось

Срок заключения получила еще одна организатор российского псевдореферендума.

Ее задержали весной 2023 года во время поездки в Киев, где она планировала оформить социальные выплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.

Предательница является жительницей Старобельска, которая после оккупации поддержала террористов и пошла с ними на сотрудничество. За это враг назначил женщину с матерью в состав местного оккупационного "избиркома".

"Там она входила в состав так называемых "мобильных групп", которые составляли списки потенциальных "избирателей" и контролировали их прибытие на "голосование" для создания видимости избирательного процесса. Также она фальсифицировала итоги фейкового плебисцита и удостоверяла это своей подписью в незаконных "протоколах" псевдореферендума", - пишет пресс-служба.

Решение суда

Суд признал предательницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 5,5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

Фото: Организовывала "референдум" в Луганской области. Суд вынес приговор очередной предательнице (t.me/SBUkr/)