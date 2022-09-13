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Организованную группу гауляйтеров из Луганской области подозревают в коллаборационизме

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 16:27
Организованную группу гауляйтеров из Луганской области подозревают в коллаборационизме Фото: Офис Генерального прокурора выдвинул подозрение организованной группе гауляйтеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Организованной группе гауляйтеров оккупационной "администрации Старобельского района ЛНР" сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры и Старобельской окружной прокуратуры сообщено о подозрении организованной группе чиновников-"гауляйтеров" оккупационной "администрации Старобельского района ЛНР", осуществляющих информационно-подрывную деятельность в поддержку страны-агрессора.

С началом полномасштабного вторжения РФ руководить оккупационной администрацией назначен бывший депутат от "Партии регионов", глава Старобельской райгосадминистрации до 2014 года.

К деятельности псевдооргана власти он привлек своих коллег. На должность "и. о. заместителя главы администрации Старобельского района ЛНР" – мэра Старобельска в 2010-2015 годах, на должность "советника председателя" – бывшего заместителя по каденции в РГА.

На занимаемых псевдодолжностях подозреваемые распространяют пророссийские лозунги в поддержку оккупантов и государства-агрессора. Они принимают участие в совещаниях под председательством "правительства" так называемой "ЛНР", проводят собрания по налаживанию работы псевдоорганов власти и пр.

В настоящее время они объявлены в розыск. В ходе досудебного расследования суд наложил арест на имущество подозреваемых – жилые дома, квартиры, транспортные средства, земельные участки. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области задержали гауляйтера села Ивановка. Теперь ему уголовный срок за госизмену и сотрудничество с оккупантами.

Напомним, ранее стало известно, что 24 августа был подорван автомобиль гауляйтера поселка Михайловки (Запорожская область) Ивана Сушко. Коллаборант погиб на месте.

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