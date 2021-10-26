UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество, - МВД

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство внутренних дел Украины провело новую экспертизу по делу смерти народного депутата Антона Полякова. В организме нардепа нашли метадон и димедрол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире "Громадское".

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал представитель МВД.

Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке. Однако, как отметил представитель МВД, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

"На сегодня производство продолжается. Мы не расставили точки над "и". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова", - резюмировал он.

Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители обнаружили, что Поляков без сознания, но реанимировать его уже не смогли.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПоляковМинистерство внутренних дел УкраиныЕнин