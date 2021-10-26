В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество, - МВД

Министерство внутренних дел Украины провело новую экспертизу по делу смерти народного депутата Антона Полякова . В организме нардепа нашли метадон и димедрол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире "Громадское" .

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал представитель МВД.

Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке. Однако, как отметил представитель МВД, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

"На сегодня производство продолжается. Мы не расставили точки над "и". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова", - резюмировал он.