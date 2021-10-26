В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України провело нову експертизу у справі смерті народного депутата Антона Полякова . В організмі нардепа знайшли метадон та димедрол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі "Громадське" .

"Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини", - сказав представник МВС.

Єнін наголосив, що ця суміш була здобута не в аптеці. Однак, як зазначив представник МВС, міністерство не коментує, як ці речовини потрапили в організм Полякова.

"На сьогодні провадження триває. Ми не розставили крапки над "і". Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова", - резюмував він.