В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України провело нову експертизу у справі смерті народного депутата Антона Полякова. В організмі нардепа знайшли метадон та димедрол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі "Громадське".
"Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини", - сказав представник МВС.
Єнін наголосив, що ця суміш була здобута не в аптеці. Однак, як зазначив представник МВС, міністерство не коментує, як ці речовини потрапили в організм Полякова.
"На сьогодні провадження триває. Ми не розставили крапки над "і". Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова", - резюмував він.
Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков без свідомості, але реанімувати його вже не змогли.