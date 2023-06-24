Організація американських держав виступила з підтримкою України

Організація американський держав виступила з підтримкою України та закликала до негайного виведення російських військ з території нашої країни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"Вдячний 22 країнам - членам Організації американських держав за потужну заяву на підтримку України, схвалену на 53-й сесії Генеральної асамблеї ОАД. Заклики до негайного виведення військ агресора з України та притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах - надважливі", - написав президент.
Як відзначив Володимир Зеленський, Україна цінує підтримку країнами Американського континенту зусиль з досягнення справедливого миру для України.
Міжнародна організація, яка була заснована в 1948 році, для виконання переважно комерційних функцій. Метою діяльності ОАД були мир та процвітання країн західної півкулі, а під теперішньою назвою організація була створена на основі Панамериканського союзу навесні 1948 року.
До складу ОАД входять 35 держав. Зокрема в 1971 році при організації був установлений інститут постійних спостерігачів, а вже станом на 2022 рік правом спостерігачів були наділені Євросоюз, а також ще 51 країна, серед яких, наприклад, Україна.
Вчора, 22 червня, президент звернувся до лідерів ОАД та запросив їх долучитися до української формули миру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.