RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Организация американских государств выступила с поддержкой Украины

Фото: Организация американских государств выступила с поддержкой Украины (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Организация американских государств выступила с поддержкой Украины и призвала к немедленному выводу русских войск с территории нашей страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Благодарен 22 странам - членам Организации американских государств за мощное заявление в поддержку Украины, одобренное на 53-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ. Призывы к немедленному выводу войск агрессора из Украины и привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях - сверхважные", - написал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина ценит поддержку странами Американского континента усилий по достижению справедливого мира для Украины.

Что такое Организация американских государств?

Международная организация, которая была основана в 1948 году, для выполнения преимущественно коммерческих функций. Целью деятельности ОАГ были мир и процветание стран западного полушария, а под нынешним названием организация была создана на основе Панамериканского союза весной 1948 года.

В состав ОАГ входят 35 государств. В частности в 1971 году при организации был установлен институт постоянных наблюдателей, а уже по состоянию на 2022 год правом наблюдателей были наделены Евросоюз, а также еще 51 страна, среди которых, например, Украина.

Вчера, 22 июня, президент обратился к лидерам ОАГ и пригласил их присоединиться к украинской формуле мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине