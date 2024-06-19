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Організація американських держав приєдналася до комюніке саміту миру, - Зеленський

Архівне фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Організація американських держав вирішила приєднатися до комюніке саміту миру щодо України, який пройшов у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки у спільному комюніке саміту миру.

"Вже офіційно - Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда", - заявив він.

Президент підкреслив, що Україна сприймає увесь світ як рівних, і в цьому - наша ідеологічна відмінність від Росії в міжнародних відносинах. Україна поважає кожну націю, розраховує на кожен голос у співпраці між народами і саме так побудований Статут ООН - щоб усі держави мали значення.

"Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати", - сказав президент.

Організація американських держав

Міжнародна організація, створена 30 квітня 1948 року на 9-й Міжамериканській конференції в Боготі (Колумбія) на базі Панамериканського союзу, що існував з 1889 року.

Організація була створена з метою досягнення миру серед його держав-членів. Сьогодні ОАД об'єднує 34 держави Північної і Південної Америки (крім Куби і Венесуели, Нікарагуа) і є головною політичною, юридичною і соціальною силою в півкулі.

Організація використовує чотири напрямки для ефективного здійснення своєї основної мети, виходячи з її основних принципів: демократії, прав людини, безпеки та розвитку.

Саміт миру щодо України

На вихідних у Швейцарії відбувся саміт миру щодо війни в Україні, куди Росію не запрошували, проте допустили її участь у подальших подібних заходах.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що кілька країн продовжують вивчати текст комюніке саміту миру щодо війни в Україні та ухвалюватимуть рішення про можливе приєднання до нього.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні