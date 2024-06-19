Организация американских государств присоединилась к коммюнике саммита мира, - Зеленский

По словам президента, сегодня увеличилось представительство Американского континента, в частности Латинской Америки в совместном коммюнике саммита мира.

"Уже официально - Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина воспринимает весь мир как равных, и в этом - наше идеологическое отличие от России в международных отношениях. Украина уважает каждую нацию, рассчитывает на каждый голос в сотрудничестве между народами и именно так построен Устав ООН - чтобы все государства имели значение.

"Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. Это у России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать", - сказал президент.

Организация американских государств

Международная организация, созданная 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года.

Организация была создана с целью достижения мира среди его государств-членов. Сегодня ОАГ объединяет 34 государства Северной и Южной Америки (кроме Кубы и Венесуэлы, Никарагуа) и является главной политической, юридической и социальной силой в полушарии.

Организация использует четыре направления для эффективного осуществления своей основной цели, исходя из ее основных принципов: демократии, прав человека, безопасности и развития.

Саммит мира по Украине

На выходных в Швейцарии состоялся саммит мира по войне в Украине, куда Россию не приглашали, однако допустили ее участие в дальнейших подобных мероприятиях.