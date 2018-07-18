Призовой фонд US Open достигнет рекордной суммы

Сравнивая с 2013 годом, сумма призовых выросла на 57%

Призовой фонд Открытого чемпионата США (US Open) составит рекордные 53 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба туринира.

По сравнению с 2013 годом призовой фонд вырос на 57%. С 1973 года мужчины и женщины получают на US Open равные призовые.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат рекордные для турнира 3,8 млн долларов, финалисты - по 1,85 млн, полуфиналисты - по 925 тысяч.

Победители в парном разряде получат 700 тысяч долларов. Это также является рекордом.

Призовой фонд квалификационного турнира впервые составит более 3 млн долларов.

Четвертый и заключительный турнир серии Большого шлема в 2018 году пройдет с 27 августа по 9 сентября.