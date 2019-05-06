Организаторы Национального экзит-пола подвели итоги выборов

Данные Национального экзит-пола во время второго тура президентских выборов 2019 свидетельствуют о честности и демократичности выборов. Об этом сегодня на пресс-конференции сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, результаты Национального экзит-пола были очень близки к официальным данным ЦИК.

"Это подтверждает, что выборы были действительно честными и демократическими. И, во-вторых, что социология у нас находится на должном профессиональном уровне", - сказала она.

Бекешкина также отметила, что данные других экзит-поллов также не сильно отличались от официальных результатов ЦИК.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный экзит-пол во время второго тура президентских выборов 21 апреля 2019 года провели три социологических центра: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. По данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский получил 73,0% голосов, Петр Порошенко - 25,5%.

Напомним, второй президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. Согласно официальными результатами, победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей (11 млн 541 тыс. 528 человек). За Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% избирателей (4 млн 522 тыс. 450 человек).