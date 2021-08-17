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Организаторы инсталляции на Аллее Небесной Сотни согласились убрать конструкции

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Киев, Вторник 17 августа 2021 16:15
Организаторы инсталляции на Аллее Небесной Сотни согласились убрать конструкции Фото: организаторы декорации ко Дню независимости согласились убрать конструкции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Организаторы инсталляции в центре Киева, которую установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу, согласились убрать конструкцию. Съемки будут перенесены в другое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

"Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта", - пояснили в институте.

Напомним, в центре столицы снесли декорации, которые установили ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.

Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна была использоваться для съемок.

Отметим, полиция начала проверку инцидента, по факту которой будет дана правовая квалификация произошедшего.

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Киев Небесная сотня День независимости Украины
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